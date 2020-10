KV Mechelen weigert bod van 6 miljoen van Wolfsburg op Vranckx

De laatste twee dagen van de transfermarkt beloven nog interessant te worden voor Aster Vranckx en KV Mechelen. Wolfsburg heeft een bod van zes miljoen euro ingediend voor het Mechelse toptalent maar Malinwa hapt voorlopig niet.

Het was al het derde bod van de Duitse subtopper op de middenvelder die morgen zijn achtiende verjaardag viert. De eerste twee keren werden de Duitsers al wandelen gestuurd en ook het derde bod - dat vrijdag werd uitgebracht - bleek ontoereikend. Het valt niet uit te sluiten dat Wolfsburg morgen of maandag nog een finaal bod uitbrengt op Vranckx. De Bundesliga-club is nog op zoek naar een centrale middenvelder voor dit seizoen maar is bereid om Vranckx de rest van dit seizoen nog uit te lenen aan KV.

Vranckx kwam vrijdagavond niet in actie in de verloren provinciederby tegen Antwerp (4-1). De middenvelder had last aan de adductoren en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. De club benadrukt dat die beslissing niets te maken zou hebben met een eventuele transfer.