Persconferentie over “goede vooruitgang” van Trump-artsen roept vragen op: Trump is al langer besmet en zijn toestand zou zorgwekkend zijn

Zaterdag gaven de artsen van de Amerikaanse president een update over zijn gezondheidstoestand. “Hij is er goed aan toe en wordt niet beademd”, klonk het. Maar de persconferentie riep bij velen heel wat vragen op. Want volgens zijn dokters kreeg de president al 72 uur geleden een positieve diagnose maar slechts 36 uur geleden gaf de president toe positief te hebben getest op Covid-19.

“Alles gaat goed met de president na een eerste nacht in het ziekenhuis. Zijn lever- en nierfuncties zijn niet aangetast en hij wordt niet beademd”, vertelt een van zijn dokters tijdens de korte persconferentie zaterdag. Over het beademen hadden journalisten echter heel wat vragen omdat het niet helemaal duidelijk was of hij gisteren dan wel beademd moest worden. Aanvankelijk antwoordde Trump’s arts, dokter Sean Conly, zeer vaag. Maar nadat hij voor de zoveelste keer de vraag kreeg zei hij: “De president wordt momenteel niet beademd, dat was gisteren en donderdag ook niet het geval.”

Zorgwekkende toestand

Maar niet alleen de vaagheid rond de beademing van de president riep bij velen vragen op. “Het is 72 uur na zijn diagnose. De eerste week van Covid - in het bijzonder dag zeven tot tien - zijn de meest cruciale dagen die het verloop van de ziekte mee bepalen”, zei zijn arts Sean Conley toen hij het woord nam. Vreemd, aangezien Trump zijn positieve test pas vrijdagochtend, zo’n 36 uur geleden, bekendmaakte.

Dat de toestand van Trump zo goed is wordt ook tegengesproken door een bron die kennis heeft van de situatie van Trump, volgens the Guardian vermoedelijk de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadown. Die vertelde namelijk dat de gezondheidstoestand van de president gedurende de voorbije 24 uur zeer zorgwekkend was en dat de komende 48 cruciaal zijn.

Nochtans vertelden zijn dokters zaterdag dat de president geen koorts meer heeft en er ook geen reden is tot ongerustheid. “De president werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. En we zijn zeer tevreden met de vooruitgang die hij heeft geboekt”, klonk het.

Nog niet naar huis

Op de vraag of naast zijn overgewicht andere zaken zouden kunnen zorgen voor complicaties, antwoordden zijn dokters dat dat niet het geval was. Hoewel de president vanochtend nog zou gezegd hebben dat hij zich klaar voelde om het ziekenhuis te verlaten, ziet het ernaar uit dat er nog geen exacte datum is geprikt voor zijn ontslag uit het ziekenhuis. De president moet trouwens ook nog vijf dagen lang behandeld worden met remdesivir.

Donald Trump en zijn vrouw zijn ook apart aan het uitzieken en het ziet er niet naar uit dat daar verandering in zal komen. “Er is geen reden om haar ook te laten opnemen. De First Lady zal dus voorlopig thuis in quarantaine uitzieken”, zei Conley nog.