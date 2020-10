Geen Laifis in wedstrijdkern van Standard, vertrek naar Italië aanstaande

Kostas Laifis ontbreekt in de wedstrijdkern van Standard voor de match tegen Charleroi van zondag. De Cypriotische verdediger staat dicht bij een vertrek naar Sampdoria.

De onderhandelingen tussen de Italiaanse club en de Rouches zijn nog altijd bezig. De Noor Andreas Hanche-Olsen (23) van Stabaek moet Laifis komen vervangen bij Standard. Hij stond zaterdag niet op het wedstrijdblad voor de match tegen Sarpsborg. Volgens plaatselijke media heeft Hanche-Olsen zijn laatste match voor Stabaek gespeeld, maar heeft ook AA Gent zijn interesse kenbaar gemaakt.

Bij Standard is er overigens ook geen spoor van Maxime Lestienne en Samuel Bastien. Het duo is nog niet matchfit. Obbi Oulare heeft nog te veel last van de voet. Felipe Avenatti en Aleksandar Boljevic haalden de wedstrijdkern niet, allicht een sportieve keuze van trainer Montanier.