Goed nieuws voor Anderlecht richting topper tegen Club: Verschaeren opnieuw in wedstrijdkern na coronabesmetting

Yari Verschaeren maakt opnieuw deel uit van de wedstrijdselectie van Anderlecht. De middenvelder ontbrak enkele weken door een coronabesmetting na zijn selectie voor de Rode Duivels, maar kan zich nu opnieuw genezen noemen. Ook Kemar Lawrence en Jérémy Doku, in het vizier van Rennes, zitten in de kern van coach Vincent Kompany.

De selectie van Anderlecht kreeg de afgelopen weken stevige klappen te verwerken door het coronavirus. In totaal testten negen spelers positief. Eerder deze week testten Verschaeren, Delcroix en Dauda nogmaals positief, maar die eerste is nu alsnog klaar om te spelen tegen Club Brugge. Ook Roberto Martinez wrijft zich in de handen, want de dribbelkont kan dus ook naar de Rode Duivels.

Michel Vlap, Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence en Peter Zulj zijn wel nog out, al dan niet door het coronavirus.

Twee andere belangrijke namen in de selectie zijn Francis Amuzu en Jérémy Doku. ‘Ciske’ staat in de belangstelling van de Bundesliga-club Keulen, maar tot een akkoord kwam het nog niet. En terwijl Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute in Rennes zit om er met Stades Rennes te onderhandelen over een miljoenentransfer voor Doku, zit die laatste wel degelijk in de selectie om Club Brugge te bekampen.

Bij Club Brugge zijn Balanta, Krmencik, Mitrovic en Fofana out voor het duel met Anderlecht.