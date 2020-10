OHL haalt Jordaans international, zijn fans overrompelen Leuvense sociale media

Terwijl het zaterdagavond met 2-1 won van Zulte Waregem heeft OHL zich versterkt met de Jordaanse international Musa Al-Tamari. De 23-jarige rechtsbuiten komt over van het Cypriotische APOEL Nicosia. De Leuvenaars hebben de transfer nog niet eens officieel aangekondigd, en nu al overspoelen de Jordaanse fans de sociale media van OHL.

De transfer van Al-Tamari zat al een tijdje in de pijplijn. APOEL sloeg de eerste twee biedingen van de Leuvenaars af, maar bij het derde bod was het prijs. Cypriotische media maken gewag van een transferprijs van om en bij de één miljoen euro. Al-Tamari kan behalve als rechtsbuiten ook uit de voeten als centrumspits of op links.

Als 32-voudig Jordaans international is Al-Tamari een bekende van Vital Borkelmans, die zijn bondscoach is en hem aanraadde om de Belgische of een gelijkwaardige competitie op te zoeken. De Jordaanse fans overspoelen ondertussen de sociale media van OHL. Het aantal volgers op Facebook is bij de Leuvenaars op enkele uren tijd al met 1.500 toegenomen, de Jordaniërs laten ook in de reacties met honderden tegelijk hun enthousiasme blijven over de transfer van Al-Tamari naar Leuven.