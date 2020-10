Georges-Louis Bouchez op weg naar de uitgang: hoe de rijzende ster van MR zijn eigen ondergang in de hand werkte

Het lot van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt bezegeld. Hij heeft het de voorbije dagen zo bont gemaakt dat de kans groot is dat hij het partijbureau van maandag niet overleeft. “Hij is erin geslaagd om iedereen tegen zich in het harnas te jagen”, zegt een Franstalige liberaal. Enig probleem: er bestaat bij MR geen procedure om de voorzitter aan de deur te zetten.