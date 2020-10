Storm Alex raast door Frankrijk en vernielt alles op zijn pad: “Van heel het huis blijft misschien nog één kamer over”

Storm Alex heeft een spoor van vernieling achter zich gelaten in Frankrijk. Huizen zijn beschadigd of zelfs volledig weggespoeld, dorpen zijn volledig afgesneden van de wereld en het leger werd ingezet om op zoek te gaan naar vermisten. In Italië overleden zaterdag twee mensen. “Ik maak me zorgen over de uiteindelijke balans”, zei de premier van Frankrijk, Jean Castex, zaterdag.

De storm die van de ene op de andere dacht door Zuidoost-Frankrijk en vervolgens door Noord-Italië trok veroorzaakte aan beide kanten van de grens een ware ravage. In Italië lieten al twee mensen het leven. In de noordelijke regio Val d’Aosta in Italië kwam namelijk een brandweer om het leven tijdens een reddingsoperatie, hij was brandweer op vrijwillige basis. In de provincie Vercelli werd vrijdagavond een het lichaam van een man gevonden wiens auto in een rivier beland was. Aanvankelijk werden zaterdag ook 22 mensen als vermist opgegeven. 21 van hen werden gezond en wel teruggevonden aan de Franse kant van de Alpen, nabij Tende. Volgens de president van de Italiaanse regio Piemonte, grenzend aan het zuidoosten van Frankrijk, is dit slechte weer de ernstigste geweest sinds 1994, toen de overstroming van de Po en Tarano 70 mensen had gedood.

Ook in Frankrijk hield de storm lelijk huis. Daar zijn minstens acht mensen vermist en volgens premier Jean Castex zijn er nog heel veel mensen waar geen nieuws van is. Dat zij hij tijdens een toespraak in Nice na een bezoek aan de rampgebieden. Aan Franse zijde zijn het legers en honderden reddingswerkers ingezet om vermisten te zoeken en medische middelen en water per helikopter naar geïsoleerde bewoners te brengen. Minstens 12.000 gezinnen zitten nog steeds zonder elektriciteit.

“Ik ben alles kwijt”

“Van mijn huis blijft misschien één kamer over”, vertelt Jennyfer (29) aan de Franse krant Le Dauphiné terwijl ze de schade ontdekt die veroorzaakt is door de storm. Ze woont in Roquebillière, in het achterland van Nice. “Ik ben alles kwijt, maar ik leef nog”, zegt ze moedig.

De jonge vrouw, die haar achternaam liever geheim houdt, woont in een dorpje opgericht door het bedrijf EDF. Daar zijn tien chalets ingericht voor werknemers van de elektriciteitscentrale aan de oever van de rivier de Vésubie. Ze ontdekte zaterdag de omvang van de ramp, nadat ze vrijdag vlak voor het hoogtepunt van de storm had kunnen evacueren. Meer dan de helft van haar huis is verdwenen. Weggeblazen of meegenomen door de sterke stroming. Stukken muur en kabels liggen nog in het modderige water. Terwijl de rest van haar huis op instorten staat, rent ze snel het huis -of wat ervan overblijft - binnen en buiten om tassen met kleren en schilderijen te redden voor het te laat is. Jennyfer is een van de velen die vannacht niet thuis zal kunnen slapen omdat haar huis verwoest werd door storm Alex.

Ook Arnaud Leclercq (45) meet de schade op na de zware storm. Hij zag zijn grote droom verwoest worden door Alex. Hij is directeur van de camping Les Templiers, maar van die camping blijft er amper iets over. “De brug brak en toen kwam het water, het week af en kwam recht op mijn kampeerterrein af. Ik ben 1,3 miljoen euro kwijt. Drie auto’s, 27 stacaravans, tientallen verloren staanplaatsen”, vertelt hij aan Le Dauphiné. “Ik heb enkel mijn huis kunnen redden en mijn gezin, dat is het belangrijkste.”

De brug aan de Vésubie brak tijdens de storm Foto: EPA-EFE

Natuurramp

De Franse premier Jean Castex heeft zaterdag in Nice een toespraak gehouden, na de vernietigende doortocht van storm Alex, waarin hij toegaf “erg ongerust te zijn over het definitieve aantal slachtoffers”. Er zijn zeker acht personen vermist, maar volgens de premier is er over “een groot aantal mensen” evenmin nieuws. Het gaat onder andere om medewerkers van de brandweer maar ook om twee mensen die mee het water in werden gesleurd toen hun huis instortte.

Omdat er sprake is van een natuurramp, heeft de Franse overheid speciale maatregelen genomen. Onder meer het leger biedt hulp met helikopters en er wordt een beroep gedaan op satelliettechnologie om te communiceren.