Donald Trump wil twijfel over zijn gezondheidstoestand wegnemen met video: “Ik begin me goed te voelen”

De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich al wat beter te voelen sinds hij besmet geraakte met het coronavirus. Meer zelfs, hij wil snel weer campagne gaan voeren en “Amerika weer groot maken”.

Vier minuten duurde de videoboodschap die Donald Trump vannacht, onze tijd de wereld in stuurde. Ze werd opgenomen in de presidentiële suite van het Walter Reed militaire hospitaal, waar hij momenteel verblijft. Niet alleen oogt de president fit, hij zegt zich ook beter te voelen. Al was dat in het begin anders, geeft hij toe.

“Toen ik hier kwam voelde ik me niet zo goed. Maar we werken hard om me weer terug te krijgen. We hebben nog stappen te zetten. Ik denk snel terug te zijn en de campagne af te maken.” Make America great again. “Amerika groot te maken.”

De komende dagen worden de echte test, zegt hij. “Ik wil jullie vertellen dat ik me begin goed te voelen, je weet het natuurlijk niet voor de volgende dagen. Ik denk dat dat de echte test zal worden. (...)”

Ook Melania stelt het goed. “Onze first lady doet het goed.”

Over zijn behandeling zegt hij dat het “mirakels van God” zijn. De president kreeg onder meer een veelbelovend maar nog experimenteel middel toegediend.

In een schriftelijke mededeling die volgde op de videoboodschap, zegt het Witte Huis dat de president inmiddels een tweede dosis van het virusremmende middel Remdesivir heeft gekregen. Hij heeft ook nog steeds geen koorts meer, luidt het. “Hoewel nog niet buiten gevaar, blijft het team voorzichtig optimistisch.”

Trump bedankte ook de dokters, verpleegsters, alle wereldleiders, die hem beterschap wensten, en het Amerikaanse volk. “Ik zal dit nooit vergeten.”

De boodschap van Trump komt er na een verwarrende persconferentie eerder, die twijfels deed rijzen over zijn gezondheid. Het verslag van één van één van de dokters deed twijfels rijzen over hoe lang de president al besmet was, en er was ook sprake van een anonieme bron in het Witte Huis, mogelijk stafchef Mark Meadown, die de toestand van Trump wel zorgwekkend noemde.

