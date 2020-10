Verwarring over vaccin: “Griepspuit nog niet te verkrijgen zonder voorschrift, en zeker niet gratis”

Heel wat mensen zakten al af naar de apotheek met de verwachting dat ze er zonder voorschrift een gratis griepvaccin konden krijgen. “Maar het Koninklijk Besluit daarover is nog niet gepubliceerd in het staatsblad en bovendien zijn er op dit ogenblik nog onvoldoende vaccins voorhanden”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. “Het vaccin is ook niet gratis, wel is het remgeld gedaald.”

Om de druk op de huisartsen te verlagen, wordt de procedure om zich te laten inenten tegen de griep vereenvoudigd. Maar de afgelopen dagen ontstond daar heel wat foutieve communicatie over. “Het klopt dat de huisartsen gevraagd hebben om ervoor te zorgen dat patiënten niet meer tweemaal op consultatie hoeven te komen, eerst voor een voorschrift en nadien voor het toedienen van het vaccin”, bevestigt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. “Als apotheker hebben wij dat voorschriftrecht gekregen voor vijftigplussers.” Alleen geldt dat voorschriftrecht pas vanaf het ogenblik dat het Koninklijk Besluit (KB) in het Staatsblad is verschenen. “En dat is iets wat de komende dagen nog moet gebeuren.”

Grotere vraag

Een tweede probleem is dat er op dit ogenblik onvoldoende griepvaccins zijn om alle prioritaire doelgroepen te voorzien. “We hebben meer vaccins dan de afgelopen jaren”, zegt Zwaenepoel. “Ruim drie miljoen. Maar de vraag is dit jaar ook groter door corona. Daarom is er een gefaseerde levering ingevoerd. Tot en met 15 november mogen we enkel vaccins leveren aan prioritaire doelgroepen. In eerste instantie gaat het dan om ouderen vanaf 65, chronisch zieken, zwangere vrouwen en zorgpersoneel. Alleen is nu bepaald dat ook de vijftigplussers niet hoeven te wachten tot 15 november. Door het nieuws dat je niet meer om een voorschrift bij je huisarts moet zijn, zijn er blijkbaar veel van hen getriggerd om een vaccin te komen halen, waarvan ze bovendien soms denken dat het gratis is. Want ook dat klopt niet. Het vaccin is goedkoper, het remgeld voor de prioritaire groepen is verlaagd, maar het is niet gratis.”

De Apothekersbond roept gezonde vijftigers daarom op om nog even te wachten met het halen van hun griepvaccin bij de apotheek. “Ik doe een warme oproep om solidair te zijn met onze kwetsbaarste medeburgers. Geef voorrang aan mensen die het grootste risico lopen. Gezonde vijftigers horen daar niet bij. En sowieso is het nog iets te vroeg om een vaccin toe te dienen. Dat gebeurt het best tussen 15 oktober en 15 december.”

Onder andere Apotheek Stabroek kreeg gisterenvoormiddag alleen al gemakkelijk tien personen binnen die foutief geïnformeerd waren. “Wij kwamen volledig uit de lucht gevallen”, zegt apothekeres Sophie Panis. “Ineens hoorden we dat mensen zonder voorschrift bij ons een vaccin kunnen komen halen. Daarvan zijn we nog niet op de hoogte gebracht. Al ben ik daar wel voorstander van, want het verlaagt de drempel. Maar hoe dan ook kunnen we die voorschriften niet afleveren zolang het wettelijk kader niet op punt staat. Het is heel vervelend dat we voor al onze patiënten die foutieve informatie moeten rechtzetten.”

Terugbetaling niet zeker

Panis roept risicopatiënten wel op om hoe dan ook hun griepspuit te komen halen. “Ik vind het wel raar dat die risicogroep is uitgebreid naar vijftigplussers.” Het is voor haar moeilijk inschatten of ze voldoende vaccins voorhanden zal hebben. “We plaatsten onze bestelling voor aanvang van corona, maar door de pandemie worden wel meer mensen getriggerd om zich te laten vaccineren.”

Ook bij Apotheek Pasbrug in Mechelen kwamen mensen vragen achter een griepvaccin. “Maar zolang het KB niet in orde is, vragen we aan onze patiënten om een voorschrift te vragen aan de huisarts. Want er is nog geen wettelijke zekerheid dat de mutualiteiten de terugbetaling van deze ‘vaccins op aanvraag’ zullen doen”, zeggen ze daar. En ook daar vragen ze aan vijftigplussers met minder kans op ernstige complicaties om voorrang te geven aan risicopatiënten.