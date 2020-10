CD&V dacht wel degelijk aan Crevits voor het premierschap

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft wel degelijk aan het premierschap gedacht. Dat zegt ze toch in zoveel woorden in De Zondag.

Toch zit Hilde Crevits niet in de federale regering. Of ze echt in de running voor het premierschap was? (blaast) “Ik heb een engagement opgenomen in de Vlaamse regering voor vijf jaar. Ik wou daar niet weg. Maar dan kwam plots die vraag van mijn voorzitter. Dat hij mij wel eens nodig zou kunnen hebben in het heetst van de strijd. Of ik dan zeker ja wil zeggen. (denkt na) Ik heb van mijn partij al veel kansen gekregen. Als die vraag dan komt, dan doe je wat de partij wil. Gelukkig is die vraag niet gekomen. Ik ben blij dat ik in Vlaanderen kan blijven.”