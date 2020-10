Covid-patiënten van Brussel verhuisd naar Aalst omwille van beperkte ziekenhuiscapaciteit

Het gaat niet de goeie kant uit met het aantal coronabesmettingen in Brussel. En dus worden patiënten, omwille van de beperkte ziekenhuiscapaciteit, verhuisd naar het ziekenhuis in Onze-Lieve-Vrouw Aalst.

“Voorlopig hebben we nog voldoende capaciteit, maar als we onze patiënten niet verplaatsen komen onze niet-Covid-patiënten in gevaar”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel op Radio1.

In de periode van 24 tot 30 september steeg het aantal bevestigde gevallen in Brussel naar 2.733 in vergelijking met 2.424 de zeven dagen voor die periode. Een stijging van 13 procent. Per 100.000 inwoners zijn er nu 423 besmet.