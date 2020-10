COLUMN DIJKSHOORN. “West Ham United wil Hans Vanaken kopen. Voor 15 miljoen. Ik ervaar dat als een belediging”

Tot een jaar of tien geleden dacht ik dat West Ham een verlaten fabrieksstad was ergens in een uithoek van Engeland. Knap dat ze daar genoeg mensen in het stadion kregen. Zo zat dat in mijn hoofd: een stadion vlak bij de krijtrotsen. Je kon kiezen als je in West Ham woonde: of je ging om de twee weken naar West Ham United kijken of je ging met een sluimerend doodsverlangen met je tenen over de rand van een klif naar de zee staan turen.