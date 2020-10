Vader Boris Johnson brak neus van zijn vrouw tijdens een echtelijke ruzie

Een nieuwe explosieve biografie over de Britse premier onthult dat het eerste huwelijk van de ouders van Boris Johnson gewelddadig was. Een felle ruzie thuis liep een keer compleet uit de hand. “Hij brak mijn neus”, zegt zijn ex Charlotte. “Hij gaf me het gevoel dat ik het verdiende.”

In The Gambler blikt auteur Tom Bower terug op het verleden van Boris Johsnon en dat van zijn ouders. Vader Stanley en Charlotte trouwden in 1963, maar dat huwelijk ontspoorde vrij snel. Het zou “gewelddadig en ongelukkig” zijn geweest, meldt The Daily Mirror. Charlotte, die getuigt in het boek, windt er geen doekjes om. Ik wil dat de waarheid verteld wordt. “Hij brak mijn neus”, zegt zijn ex Charlotte. “Hij gaf me het gevoel dat ik het verdiende.”

De klap kwam hard aan. Charlotte moest zelfs overgebracht worden naar het ziekenhuis. Vrienden bevestigden het verhaal aan de Mail on Sunday, maar verzekeren ook dat het om een eenmalig feit gaat. Het zou ook per ongeluk zijn gebeurd, klinkt het. Toen Charlotte zich plots omdraaide tijdens een hevige discussie raakte Stanley onopzettelijk haar neus.

Regels zijn regels

De familie van Boris voegt er nog aan toe dat vader Johnson - 80 jaar intussen - de feiten ten zeerste betreurt. Ze ontkennen ook dat de man gewelddadig is. Stanley zelf weigert commentaar te geven. En zegt het boek niet gelezen te hebben.

Het is lang niet de eerste keer dat Stanley zoon Boris in diskrediet brengt. Vorige week nog verscheen er een foto in een lokale krant van vader Johnson in een kruidenierswinkeltje zonder mondmaker. Een boete kreeg hij niet, omdat hij niet op heterdaad betrapt werd. Gevraagd naar een reactie van eerste minister Johnson, antwoordde zijn woordvoerder: “Waar de premier duidelijk over is, is dat de regels voor iedereen gelden en dat iedereen ze moet volgen.”