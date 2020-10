Napoli moet vlucht naar Turijn afgelasten, maar volgens Italiaanse voetbalbond gaat topper Juventus-Napoli toch door

De topper van zondagavond in de Serie A tussen landskampioen Juventus en bekerwinnaar Napoli, met Dries Mertens, gaat door. Dat bevestigde de Italiaanse profliga zaterdagavond. Bij Napoli werden twee spelers besmet bij het coronavirus. Ook binnen Juventus testten twee personeelsleden positief.

Daardoor leek het duel van zondagavond (om 20u45) in het gedrang te komen. Napoli annuleerde zaterdagavond, op last van de gezondheidsautoriteiten in Napels, alvast haar vliegreis naar Turijn.

Bij Napoli is de schrik groot sinds het competitieduel van vorige week tegen Genoa. Daar steeg het aantal besmettingen intussen tot 22. In totaal zijn nu zeventien spelers uit de A-selectie besmet geraakt. Door de golf aan positieve coronatesten bij Genoa is Napoli na het onderlinge duel bang voor een soortgelijke besmettingsgolf.