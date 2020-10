Dieren niet langer toegelaten op drukke evenementen en festivals in Leuven, wegens te stresserend

Leuven - Mensen die in Leuven naar een luidruchtig evenement gaan, zullen niet langer hun huisdier kunnen meenemen. De stad Leuven heeft haar politiereglement in die zin aangepast. “De drukte die gepaard gaat met zo’n evenement, bezorgt dieren immers veel stress”, zegt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens.

“Er komen ook nieuwe bepalingen voor evenementen met dieren, en op markten zullen geen levende dieren meer verkocht mogen worden. Op die manier willen we het welzijn van dieren verzekeren.”

“Als je bijvoorbeeld naar een festival gaat met je hond en je neemt het dier mee tot aan het podium, dat kan niet”, zegt de schepen. “Dit veroorzaakt heel veel stress bij het dier. Bovendien kunnen gestresseerde dieren leiden tot gevaarlijke situaties, denk bijvoorbeeld aan een bijtincident. Met dit nieuwe reglement kan de politie optreden in zo’n geval. Assistentiehonden vormen hierop wel een uitzondering.”

Gemerkt of gechipt

Leuven heeft ook de regels voor evenementen met dieren aangepast. Zo moeten de dieren gemerkt of gechipt zijn, moet het transport van de dieren zo kort mogelijk gehouden worden en moeten ze ten allen tijde beschikken over proper drinkwater, voldoende bewegingsruimte en voldoende beschutting tegen wind en regen. Daarnaast moeten de begeleiders ervoor zorgen dat de dieren op een rustige en stille plaats kunnen vertoeven, ver genoeg van bijvoorbeeld luidsprekers.

Het politiereglement bepaalt nu ook dat er geen levende dieren meer verkocht mogen worden op de markt.

“Dat doen we om impulsaankopen te vermijden”, aldus Van Oppens. “Het gebeurt vaak dat mensen een huisdier kopen in een opwelling en dan later beseffen dat ze eigenlijk geen huisdier willen of er niet voor kunnen zorgen. De dieren worden dan aan hun lot overgelaten of komen in het asiel terecht. We willen er hiermee voor zorgen dat mensen huisdieren op een doordachte manier aankopen.”