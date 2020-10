91-jarige man overleden na vermoedelijke aanrijding op busbaan in Antwerpen

Antwerpen - Op de Antwerpse Linkeroever is zondagochtend een 91-jarige man om het leven gekomen op de busbaan ter hoogte van de halte Halewijn op de Blancefloerlaan. Dat zegt de lokale politie. Vermoedelijk werd de man aangereden, maar het is nog niet duidelijk door welk voertuig. Mogelijk merkte de (bus)chauffeur hem niet op of is er sprake van een vluchtmisdrijf.

Een chauffeur van De Lijn, niet diegene die betrokken was bij de aanrijding, verwittigde de hulpdiensten omdat hij een man op de busbaan zag liggen. Het slachtoffer bezweek echter ter plaatse aan zijn verwondingen.

In principe mag alleen openbaar vervoer van de busbaan gebruikmaken. De Lijn bekijkt intern of een van haar voertuigen mogelijk betrokken was bij het incident en ook de politie is een onderzoek gestart.