Duizend mensen manifesteren tegen sluiting fabriek Bridgestone in noorden van Frankrijk

In de vestiging in Bethune zijn 863 banen bedreigd. Foto: AFP

In het noorden van Frankrijk hebben zondagochtend zo’n duizend mensen meegelopen in een stille manifestatie tegen de sluiting van de fabriek van bandenfabrikant Bridgestone. In de vestiging in Bethune zijn 863 banen bedreigd.

Bridgestone gaat zijn fabriek in Bethune sluiten. Het Japanse bedrijf verwijst naar de overcapaciteit van autobanden in Europa en naar de concurrentie van goedkope Aziatische merken.

Zo’n duizend mensen, onder wie lokale functionarissen, inwoners en werknemers van de fabriek, trokken zondagochtend mee op tijdens een stille demonstratie. “Het is een stille mars om het verdriet van Bethune te tonen”, zei een manifestant. “We willen Bethune behouden, maar we bereiden ons op alles voor.”

De directie hoopt de sociale impact te beperken door een beroep te doen op brugpensioen of door interne of externe hertewerkstelling. Men gaat ook op zoek naar een overnemer voor de site. De sluiting is voorzien voor de lente van volgend jaar. De fabriek, waar banden van het merk Bridgestone en Firestone worden gemaakt, heeft het al jaren moeilijk. De productie en het personeelsbestand nemen jaar na jaar af.

Dinsdag staat een eerste vergadering gepland tussen de directie, de vakbonden en het personeel.