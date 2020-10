Emotionele Calvo in “De Zevende Dag”: “Zelfs nog niet gebeld met Meyrem”

Drie dagen nadat hij naast een ministerpost voor Groen greep, is Kristof Calvo nog altijd zwaar ontgoocheld. Met bijna trillende lip, hoofd naar beneden, gaf hij een kort interview in De Zevende Dag op Eén. Of hij eraan denkt de politiek te verlaten? “Ik weet het echt niet, maar de teleurstelling is enorm.”

Calvo was genoemd als één van de grote kanshebbers, maar na een lange en moeilijke nachtelijke discussie koos de partij voor het duo Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter. En daar is de Kamerfractieleider voor Groen nog altijd niet goed van. Duidelijk zwaar aangeslagen en met trillende lip gaf hij in De Zevende Dag al ietsje meer, zij het zuinig, tekst en uitleg.

Of hij de voorzitter, Meyrem Almaci al had gehoord, vroeg Liesbeth Imbo hem. “Ik heb nog niet gebeld met Meyrem.” Dat is wellicht niet zo verwonderlijk. Een deel van de leden verwijt de Groen-voorzitster dat ze Calvo geen ministerspost gunde. “Geliquideerd”, klonk het. Calvo zelf blijft zich over zijn politieke toekomst beraden.

“Mijn obsessie is niet die titel, mijn obsessie is impact te hebben op mensen. Ik ga hierover nadenken”, zegt Calvo. Of hij eraan denkt de politiek te verlaten? “Ik weet het niet. Echt niet. “Er is maar een manier om aan politiek te doen. En dat is aan de volle 150 procent. Zonder rancune; En in alle vertrouwen. Ik weet het niet. (...) Ik hoop snel over iets anders te kunnen spreken.”

Hij is ook hoopvol, over het regeerakkoord, dat hij mee onderhandeld heeft, diep in de “bunker van het Egmontpaleis”. “Ik heb een eerste minister ‘(Alexander De Croo, nvdr.) die bruggen weet te bouwen. Maar ja, het is een enorme teleurstelling. Ik wilde heel graag dat akkoord zelf mee helpen uitvoeren.”