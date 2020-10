Nieuwe aanval gericht op hoofdstad Stepanakert , verschillende explosies in de stad

Stepanakert, de hoofdstad van de separatistische regio Nagorno-Karabach, wordt zondagochtend opnieuw getroffen door nieuwe aanvallen van Azerbeidjan. In de stad waren explosies te horen. Dat stellen journalisten van het persagentschap AFP vast.

Het conflict tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaanse troepen gaat zondag zijn achtste dag in. In de ochtend waren in Stepanakert waarschuwingssirenes te horen, waarna explosies volgden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om raketaanvallen.

De voorbije dagen was de stad ook al getroffen door bombardementen, waardoor de bevolking moest vluchten in schuilkelders en grotten. Volgens de regionale leider Arajik Haroetjoenjan zijn vooral burgerdoelen getroffen door Azerbeidzjaanse beschietingen.

Armeense troepen van hun kant zouden dan weer de tweede stad van Azerbeidzjan, Gandja, onder vuur hebben genomen. Dat zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zondag. De autoriteiten beweren daar een militaire luchthaven te hebben vernietigd. Volgens Azerbeidzjaanse bronnen zijn burgerdoelen getroffen, inclusief historische bouwwerken.

Belangrijke escalatie

Als de meldingen kloppen, betekenen de jongste vijandelijkheden een belangrijke escalatie van de gevechten in het al jaren omstreden gebied in de zuidelijke Kaukasus. Volgens bronnen binnen het Armeense ministerie van Defensie werden zondag in Nagorno-Karabach drie Azerbeidzjaanse gevechtsvliegtuigen en twee tanks vernietigd.

Oude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

Het oude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach laaide vorige zondag opnieuw op. Tal van wereldleiders hebben de twee voormalige Sovjetrepublieken sindsdien opgeroepen om naar de onderhandelingstafel te komen. Azerbeidzjan wordt openlijk gesteund door Turkije. Armenië heeft zich tot Rusland gewend.

Het christelijke Armenië en overwegend islamitische Azerbeidzjan verlieten in 1991 vechtend de Sovjet-Unie. Ze hadden het toen al aan de stok over het grensverloop. Feitelijk was er tussen de twee sinds 1994 enkel een broze wapenstilstand. Het bergachtige Armenië telt circa 3 miljoen inwoners. Azerbeidzjan is bijna drie keer groter dan Armenië en telt 10 miljoen inwoners. Het grootste struikelblok in het conflict is een Armeense enclave die tijdens het sovjetregime deel uitmaakte van Azerbeidzjan en officieel nog steeds niet bij Armenië hoort, het circa 150.000 inwoners tellende Nagorno-Karabach. Armeniërs hebben de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug.