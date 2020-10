Meerderheid tegen onafhankelijkheid Nieuw-Caledonië blijkt uit eerste tellingen referendum

De opkomst voor het tweede referendum over onafhankelijkheid in Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, is groot. De volksraadpleging zou aanvankelijk op 6 september al plaatsvinden, maar werd uitgesteld wegens de coronapandemie.

Meer dan 180.000 kiezers registreerden zich voor deelname. Een uur voor de stembureaus sluiten, bedroeg de opkomst meer dan 79 procent.

Meerderheid tegen onafhankelijk

Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten zou een meerderheid tegen de onafhankelijkheid stemmen.

De eilandengroep op 18.000 kilometer van Parijs werd in 1853 door Frankrijk geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans overzees gebied, wat leidde tot meer rechten voor de Kanaken, de oorspronkelijke inwoners.

In de jaren 1980 kende de archipel zware nationalistische spanningen, wat uiteindelijk leidde tot het akkoord van Nouméa in 1998. Dat voorzag in een grotere autonomie en een referendum over zelfbeschikking ten laatste in november 2018. Volgens dat akkoord kunnen er, ten laatste tegen 2022, in totaal drie referenda over de kwestie georganiseerd worden.

Tijdens het eerste referendum op 4 november 2018 stemde 56,7 procent van de kiezers tegen de afscheuring van Frankrijk.