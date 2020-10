Vierjarige komt onder boom terecht in storm in Oostenrijk

Bij stormweer in Oostenrijk is zaterdag een vierjarig kind onder een boom terechtgekomen en overleden.

Samen met de grootmoeder en twee andere kinderen was het kind een wandeling aan het maken in Neder-Oostenrijk toen een boom door een zware windstoot ontworteld raakte en omviel. De grootmoeder en de andere kinderen werden geraakt door de takken. Volgens een politiewoordvoerder was zo’n windstoot op dat moment niet meer verwacht.

In Innsbruck kwam een 12-jarige dan weer vrijdagavond al terecht onder een boom, maar daar kwam het slachtoffer er vanaf met lichte verwondingen, meldde de politie.

Net als het zuidoosten van Frankrijk en het noorden van Italië kregen delen van Oostenrijk zaterdag te maken met zware windstoten en sterke regenval. De hulpdiensten moesten verschillende keren tussenbeide komen, maar meestal slechts voor omgevallen bommen of kleine overstromingen.

LEES OOK. Storm Alex raast door Frankrijk en vernielt alles op zijn pad: “Van heel het huis blijft misschien nog één kamer over”