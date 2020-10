Referendum Nieuw-Caledonië: meer dan helft stemt tegen onafhankelijkheid

In Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, heeft meer dan de helft van de mensen die kwamen stemmen voor het tweede referendum over de onafhankelijkheid “neen” gestemd. Dat blijkt zondagmiddag. Het gaat om een definitief resultaat.

De eilandengroep op 18.000 kilometer van Parijs werd in 1853 door Frankrijk geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans overzees gebied, wat leidde tot meer rechten voor de Kanaken, de oorspronkelijke inwoners. In de jaren 80 kende de archipel zware nationalistische spanningen, wat uiteindelijk leidde tot het akkoord van Nouméa in 1998.

Dat voorzag in een grotere autonomie en een referendum over zelfbeschikking ten laatste in november 2018. Volgens dat akkoord kunnen er, ten laatste tegen 2022, in totaal drie referenda over de kwestie georganiseerd worden.

Macron is dankbaar

Tijdens het eerste referendum in november 2018 stemde 56,7 procent van de kiezers tegen de afscheuring van Frankrijk. Bij het tweede referendum vandaag/zondag stemde 53,26 procent tegen de onafhankelijkheid.

De Franse president Emmanuel Macron dankte zondagmiddag vanuit het Elysée de kiezers in het overzeese gebied. “De kiezers hebben zich uitgesproken en ze bevestigden grotendeels hun wens om Nieuw-Caledonië bij Frankrijk te houden. Als staatshoofd verwelkom ik deze blijk van vertrouwen in de Republiek met een diep gevoel van dankbaarheid.”