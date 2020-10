Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke raadt aan contacten nog meer te beperken: “Hou het bij zo weinig mogelijk contacten”

Frank Vandenbroucke (sp.a) raadt aan om voorzichtiger te zijn en onze “contacten zo veel mogelijk te beperken”. Nochtans zei de kersverse minister van Volksgezondheid eerder nog op de Franstalige zender RTL-TVi dat het aangeraden was om persoonlijke contacten buiten het gezin te beperken tot drie andere personen. Is het dan binnenkort gedaan met de regel van 5 nauwe contacten?

“Ik ben heel ongerust. De cijfers stijgen en de tendensen zijn echt niet goed. In Brussel is de situatie alarmerend, maar eigenlijk is dat zo overal in ons land”, zei de minister van Volksgezondheid in de uitzending ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVi. “We zijn de situatie aan het analyseren. Maar ik denk dat we veel voorzichtiger moeten worden. We moeten onze nauwe contacten maximaal beperken. Op basis van de voorbereidende studies die gedaan zijn, denk ik dat het best is om aan iedereen te zeggen: beperk uw nauwe contacten tot drie. Dit staat nog niet vast en is nog geen maatregel maar het is een raad.”

Niet veel later, tijdens het VTM Nieuws wilde Vandenbroucke deze statement echter niet herhalen en hield hij het op “zo weinig mogelijk contacten”. Hij benadrukte ook dat er nog geen beslissingen zijn gemaakt rond nieuwe coronamaatregelen. “Er is nog geen enkele beslissing genomen, ik ga hier ook niet met cijfers spelen”, zei hij bij VTM Nieuws. Vandenbroucke wilde zondag ook niet zeggen wanneer de volgende Veiligheidsraad zou plaatsvinden.

