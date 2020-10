Britse prinsjes en prinsesje laten voor het eerst van zich horen en leggen sir David Attenborough op de rooster

Voor de eerste keer ooit staan de kleinste Britse royals, prinsjes George en Louis en prinses Charlotte, voor de camera. Dat deden ze niet alleen, ook gevierd documentairemaker sir David Attenborough was aanwezig - en die kreeg een stortvloed aan vragen over zich heen.

De zevenjarige George wou weten welk dier als volgende zou uitsterven. Zus Charlotte hield het luchtiger door verlegen te vragen aan Attenborough of hij even dol was op spinnen als zij. Maar het was de tweejarige prins Louis die de show stal met de vraag: “Wat is jouw lievelingsdier?”

Volgens moeder Kate Middleton zijn de kinderen grote fans van sir David. De video werd gedeeld op hun sociale mediakanalen en werd al snel razend populair. Met de video lijken de kinderen in de voetsporen van hun vader en grootvader te stappen, die goed bevriend zijn met Attenborough en zich steeds bezighouden met de milieuzaak.

