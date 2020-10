Sanda Dia op cover van New York Times: “Dood van zwarte student legt racisme in België bloot”

De zaak Sanda Dia, over het ontgroeningsritueel met een fatale afloop, haalde zondag de voorpagina van de New York Times. Volgens de krant maakt de dood van Sanda Dia deel uit van een groter probleem in ons land: culturele verdeeldheid, racisme en extremisme.

“Een zwarte Belgische student zag een witte broederschap als zijn ticket. Het was zijn dood”, is de titel van het artikel dat focust op de tegenstellingen tussen Sanda Dia, zoon van een geïmmigreerde fabrieksarbeider en de “blanke elite van Antwerpen”. Als snel wordt in het artikel verwezen naar het feit dat er wel meer aan de hand is, dan een “mislukte ontgroening” waarbij Sanda het leven liet. En dat het verhaal de voorbije weken “nog lelijker werd” toen foto’s naar boven kwamen van Reuzegom-leden in Ku Klux Klan gewaden en dat tijdens een toespraak verwezen werd naar “onze goede Duitse vriend, Hitler”.

De krant citeert Sanda’s broer: “Dit was geen ongeluk”. En buigt zich dan over het probleem van racisme in Vlaanderen. “Er zijn geen aanwijzingen dat meneer Dia opzettelijk is vermoord. Maar van de drie studenten die de doop ondergingen die avond, was hij de enige zwarte en was hij de enige die stierf”, staat er te lezen. Volgens The New York Times richt België zich nog te vaak naar het verleden als het gaat om discussies over ras en verwijst naar het feit dat in België standbeelden van Leopold II werden vernield tijdens Black Lives Matter-protesten. Maar volgens de krant toont de zaak Sanda Dia aan dat er ook vandaag een probleem is in België van racisme, extreemrechts en identitaire politiek.

Problematieken die de voorbije jaren in ons land zijn toegenomen, luidt het. “De afgelopen jaren heeft de identiteitspolitiek een bijzonder anti-immigranten wending genomen, met de heropleving van de extreemrechtse partij Vlaams Belang en de slogan ‘Onze mensen eerst’. De partij hield onlangs een groot protest in Brussel, waarbij nazi-symbolen op sommige auto’s werden gespot”, staat er te lezen.