Georges-Louis Bouchez mag MR-voorzitter blijven maar wordt vanaf nu in toom gehouden door andere kopstukken van de partij

Het hoofd van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat dan toch niet op het kapblok. Maar de kans is groot dat hij maandag op zijn partijbureau onder curatele wordt geplaatst en vanaf nu rekening zal moeten houden met de andere liberale kopstukken.

Sinds donderdag is binnen de MR een opstand bezig tegen GLB. Zijn eigengereid optreden bij de benoeming van ministers, de manier waarop hij de MR bijna uit de onderhandelingen kegelde en vooral de benoeming van Mathieu Michel - broer van - tot staatssecretaris zette de partij in rep en roer. Dat de voorzitter niet leek te beseffen dat er probleem was, maakte de zaken alleen maar erger.

Bouchez verloor zo de steun van tal van kopstukken én de belangrijke Luikse afdeling, die er bij de benoemingsronde bekaaid is van afgekomen. Maar de voorzitter van zijn troon stoten, lukt (voorlopig) niet. Er is geen procedure om de leider af te zetten en Bouchez liet eerder al weten dat hij er niet aan denkt om op te stappen.

Bouchez blijft dus zitten, maar de kans is groot dat hij maandag op het partijbureau onder curatele wordt geplaatst. Hij zal voortaan worden bijgestaan door de belangrijkste kopstukken van de MR. En excuses moeten er sowieso ook komen. Wellicht volgen die later op de dag via een Facebook-boodschap aan de militanten.

