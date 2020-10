Leerkrachten krijgen extra loon na 36 jaar anciënniteit

Leerkrachten zullen voortaan na 36 jaar loopbaan opnieuw anciënniteit bij hun loon geteld krijgen. Momenteel stoppen de loonsverhogingen na 27 jaar. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het gaat om een overeenkomst uit de CAO Onderwijs van begin 2018 die nu pas wordt ingevuld. Leerkrachten krijgen loonsverhogingen tot 27 jaar dienst, daarna stopt het. Vanaf volgend jaar zal er vanaf 36 jaar opnieuw een beetje bijkomen. Als verklaring wordt de pensioenleeftijd voor leerkrachten gegeven, die de voorbije jaren stap voor stap is opgetrokken.

“Als we verwachten dat leerkrachten langer voor de klas staan, dan moeten we hen ook meer naar waarde schatten”, zegt Weyts in een mededeling.

70 euro netto per maand

De loonsverhoging zal variëren tussen verschillende profielen, maar heel wat personeelsleden zullen al snel ongeveer 70 euro netto extra per maand krijgen, meldt de minister. Die extra loontrap heeft ook een gunstig effect op de berekening van het pensioen. Voor de maatregel werd 13 miljoen euro vrijgemaakt.

De salarissen van alle leerkrachten zullen vanaf 1 januari 2021 ook verhoogd worden met 1,1 procent (ten opzichte van augustus 2018). Ook dat is een belofte van de vorige regering.