Vervangen oogdruppels straks je leesbril?

Wie een leesbril draagt zal die binnenkort misschien kunnen ruilen voor oogdruppels waarvan wordt gezegd dat ze tot 12 uur lang het zicht kunnen herstellen.

Ze zouden miljoenen mensen kunnen helpen die moeite hebben om op restaurant het menu te lezen, niet altijd alles even helder zien op hun smartphone of het moeilijk hebben om zich voldoende te kunnen concentreren om kruiswoordraadsels te kunnen oplossen. Want door het verouderen worden heel wat mensen verziend, objecten die dichtbij zijn, worden moeilijker scherp te zien.

In de Verenigde Staten is een onderzoek aan de gang met verschillende oogdruppels, en het geeft hoopvolle resultaten. De druppels bevatten twee geneesmiddelen, carbachol en brimonidinetartraat, die veel gebruikt worden voor de behandeling van aandoeningen die het zicht aantasten. Ze maken de pupil kleiner waardoor het licht dat het oog binnenkomt door een veel kleine opening moet, hierdoor blijven de beelden scherp. 57 patiënten meldden dat ze al binnen enkele minuten een verbetering zagen en dat die verbetering minstens 12 uur duurde. Nadien werden de pupillen weer groter, waardoor het zicht opnieuw waziger werd.