“Geef me mijn saus of ik bel de flikken”: vrouw wordt woest na foutje bij bestelling

In de McDonald’s in Sint-Niklaas wisten ze niet wat hun overkwam toen zaterdagavond een vrouw razend terugkwam. Ze claimde dat de jongedame die haar bestelling verzorgde ,vergeten was om de bestelde potjes saus mee te geven. “Mijn kinderen eten geen frieten zonder saus” tiert ze. De kassamedewerker verwijst daarop naar een voorval waar ze de jongedame geslagen zou hebben, maar dat kan de vrouw niet veel schelen: “Geef me mijn saus of ik bel de flikken.” Wanneer de man dan vraagt naar haar ticketje, flipt ze helemaal.

Intussen hebben een groepje jongens door dat het dispuut aardig uit de hand begint te lopen en filmen ze het hele gebeuren. Terwijl de vrouw blijft doorgaan over haar saus, gaat ze steeds verder. Ze noemt de kassamedewerker “een vuile hoer” en niet veel later “een vuile hoerenzoon”. Daarop komt de jongeman in de auto tussen en merkt de vrouw op dat ze gefilmd wordt. Ze neemt de gsm van de jongeman af en eist dat hij de video verwijdert. Of de vrouw uiteindelijk haar sausjes heeft gekregen en of de frietjes nog gesmaakt hebben, is niet duidelijk.