Twee Fransen opgepakt na achtervolging op E34

In een veld langs de E34 Turnhout-Antwerpen zijn zondag twee Fransen gevat nadat ze na een achtervolging door de politie op een snelwegparking uit hun wagen waren gevlucht. Dat zegt het Antwerpse parket. De mannen van 35 en 26 jaar waren met hun wagen op de vlucht geslagen voor een politiecontrole in Nederland.

Over de reden waarom de autobestuurder de controle probeerde te vermijden, is nog niets bekend. Verder onderzoek zal dat duidelijk moeten maken. De Nederlandse politie zette in ieder geval de achtervolging in en verwittigde ook de Belgische collega’s. ANPR-camera’s merkten het voertuig op en de Belgische politie slaagde erin het te onderscheppen op de voormalige Carestel-parking langs de E34. De bestuurder probeerde echter een politievoertuig te rammen en zette vervolgens samen met zijn passagier te voet zijn vlucht verder. De politie loste twee waarschuwingsschoten en na een achtervolging door een veld kon ze de twee verdachten arresteren.