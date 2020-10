Real Madrid heeft de koppositie in La Liga voorlopig overgenomen na een zege op bezoek bij Levante. Het werd 0-2, maar Real Madrid had toch de handen vol met de club uit Valencia. Vinicius Junior scoorde na een kwartier de 0-1, Karim Benzema maakte het tweede doelpunt - zijn 250ste in het shirt van Real Madrid - pas in de 95ste minuut. Thibaut Courtois moest bij de bezoekers enkele goeie reddingen uit de kast halen.