Vanaken wilde graag naar West Ham, Mignolet kon naar Frankrijk

De transferperiode is nog één dag open en nog steeds is er geen versterking bij Club. “De kans is honderd procent dat dit zo blijft”, zei trainer Philippe Clement. Om er dan aan toe te voegen: “Net zoals de kans honderd procent is dat er wel iemand komt. Zo lang er geen handtekening wordt gezet, weet je niet wat er gaat gebeuren. Als coach wil je altijd meer en beter, maar in tijden van corona moet je financieel wat voorzichtiger zijn. Deze transferperiode is heel speciaal omdat iedereen zijn spelers wil beschermen.”

Het kan zijn dat er nog een dossier van een buitenlandse flankaanvaller of middenvelder rondkomt, maar daar zag het zondagavond niet naar uit. Ook Club focuste zich op het behoud van zijn spelers in plaats van te investeren in nieuwkomers. Hans Vanaken bekende na afloop van de topper tegen Anderlecht dat hij graag naar West Ham was vertrokken. “Ik heb goed nagedacht over dat bod. Dat is logisch: het gaat om de beste competitie ter wereld.”

Ook een verhuizing naar Londen zag Vanaken zitten. Maar al snel bleek dat Club zijn beste speler niet wilde laten gaan. Het verwierp elk bod van West Ham. Om aan de wensen van Vanaken tegemoet te komen werd er daarom een contractverbetering voorgelegd. Een waar in verschillende sessies hard om onderhandeld is geweest.

“Ik voel me ook goed bij Club”, zei Vanaken. “Het nieuwe contract is een heel groot teken van vertrouwen en dat wil ik ook terugbetalen.”

Mignolet kon naar Rennes

Ook Simon Mignolet kon naar het buitenland. Onder meer Rennes wilde hem als vervanger van de naar Chelsea vertrokken Mendy.

“Maar aan vertrekken dacht ik niet”, sprak Big Si. “Ik voel mij hier heel goed, en mijn familie ook. Ik win hier prijzen, speel elke week en trek straks opnieuw de Champions League in. Dus momenteel kan ik nergens beter zitten. Na de contractverlenging heb ik de voorzitter beloofd dat ik zijn vertrouwen niet zou beschamen. En kijk: meteen een ruime zege tegen Anderlecht.”