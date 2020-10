Vincent Kompany: “Blessure Van Crombrugge lijkt ernstig”

Na een stamp op zijn knie moest Anderlechtdoelman Van Crombrugge de wedstrijd staken. Nadien kwam hij terug op de bank zitten, op krukken en met ingepakte knie. “Ik oordeel niet over die fase, maar Hendrik is iemand die zelfs op één been nog zou doorspelen”, zei Vincent Kompany. “Hij had moeite om te stappen, de blessure lijkt dus ernstig.”

Mogelijk verliest paars-wit behalve Doku dus nog een cruciale pion. Door de blessure van Van Crombrugge maakte Timon Wellenreuther onverwacht zijn debuut. De 24-jarige Duitser deed het niet slecht, al moest hij zich na twee minuten al omdraaien na de strafschop van Vanaken. “Mogen spelen voor Anderlecht, dat voelt goed. Ik ben hier heel blij mee. Ik ben iemand die altijd in zijn eigen kunnen gelooft, maar na enkele saves kreeg ik steeds meer vertrouwen. Heel tevreden kan ik natuurlijk niet zijn na een 3-0-nederlaag.

Over de uitsluiting van Sambi Lokonga wilde Kompany nog iets kwijt. “Ik wil de ref niet aanvallen en misschien ben ik te lang in Engeland geweest, waar het er nog intenser aan toegaat, maar in mijn ogen was de tweede fout van Sambi nooit ofte nimmer geel. Jammer, want ik wilde hem applaus geven en nu moest hij naar de kant als een crimineel.”