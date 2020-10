Omstreden duo Hazard-Taravel blijft meeschrijven aan nieuw Cercle-verhaal

Stef Peeters zal zich meer hebben voorgesteld van het weerzien met de ploeg die hij zeven maanden geleden mee in 1A hielp houden... Eén ding is zeker: dit Cercle kan een mooi seizoen draaien. En het verhaal van Jérémy Taravel is nog niet afgelopen, ook Kylian Hazard wil nog zijn deel doen. “Deze ploeg wordt elke week beter”, was de moraal van het verhaal.