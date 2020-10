Manchester United met het schaamrood op de wangen: Tottenham scoort zes (!) keer op Old Trafford na discutabele rode kaart

Manchester United is in eigen huis met de billen bloot gegaan in de topper tegen Tottenham. The Spurs kwamen met maar liefst 1-6 winnen op Old Trafford, al had dat veel te maken met een discutabele rode kaart voor Anthony Martial. Son Heung-Min en Harry Kane scoorden beiden twee keer.

Manchester United begon nochtans prima aan de wedstrijd, want Bruno Fernandes scoorde al na twee minuten de openingstreffer vanaf de penaltystip. Het stond echter even snel weer op achterstand: Ndombele en Son scoorden in de volgende vijf minuten elk één keer - de gelijkmaker kwam er na een blunder van Maguire - waardoor het 1-2 stond.

Na 28 minuten volgde een kantelmoment in de wedstrijd toen Anthony Martial plots rood kreeg. De Fransman leek in een opstootje met Lamela een slag uit te delen, maar op basis van videobeelden lijkt dat een zware beslissing. Ref Taylor bleef echter bij zijn besluit, waarna de kopjes naar beneden gingen bij United: nog voor de rust stond het 1-4 na goals van Kane en alweer Son.

In de tweede helft kon United geen vuist meer maken. Meer zelfs: de put werd nog wat dieper. Aurier scoorde kort na de pauze al de 1-5 en tien minuten voor het einde kreeg Tottenham een penalty, die door Kane feilloos werd omgezet. Eindstand: 1-6.

Voor United is het de tweede opeenvolgende thuisnederlaag, nadat het op de eerste speeldag al met 1-3 van Crystal Palace verloor. De Red Devils staan nu pas 16de in de stand met 3 punten uit 3 wedstrijden. Tottenham is met 7 op 12 gedeeld vijfde.