Donald Trump mag maandag waarschijnlijk naar huis maar informatie van artsen roept opnieuw vragen op

Het Witte Huis deelde een foto van de president die aan het werken is in de presidentiële suite in het ziekenhuis. Foto: EPA-EFE

Trumps artsen gaven zondag opnieuw een korte update over de gezondheidstoestand van de Amerikaans president. Volgens hen gaat het goed met de president en zou hij morgen al het ziekenhuis kunnen verlaten. Maar de - opnieuw zeer vage - persconferentie riep ook heel wat vragen op.

Volgens de artsen van president Trump gaat het steeds beter met hem. En als alles zo goed blijft gaan, zou de president maandag al het ziekenhuis mogen verlaten. Zoals zaterdag waren Trumps artsen dus opnieuw zeer optimistisch over de toestand van de president. Toch werd zondag ook duidelijk dat de toestand van Donald Trump de voorbije dagen er minder rooskleurig uitzag dan aanvankelijk werd gezegd.

“Donderdag ging alles goed met hem. Vrijdagochtend had hij koorts en was er een daling in zijn zuurstofniveau. Ik heb gevraagd of hij zuurstof wilde maar hij weigerde. Hij kreeg toch een uurtje extra zuurstof en later op de dag was hij ook beter. Hij wandelde later ook rond maar toch hebben we besloten hem uit voorzorg over te plaatsen naar het ziekenhuis”, vertelde Trumps arts Sean Conley. Trump zou sindsdien nog een daling van zijn zuurstofverzadiging hebben meegemaakt, maar Conley weigerde te vertellen tot hoe laag zijn zuurstofniveau precies gezakt was.

Opvallend is dat diezelfde dokter gisteren gezegd dat de president geen extra zuurstof had gekregen. Op de vraag of de president nadien nog zuurstof toegediend kreeg antwoorde Conley dat hij “dat moest checken met de verplegers”. Maar zou een arts van een van de machtigste mannen op aarde niet op de hoogte moeten zijn van zulke evoluties?

Geheimzinnig over longscan

Op vragen over de resultaten van de longscans van de president kregen journalisten ook geen antwoord. Ook is niet duidelijk of de president een longontsteking heeft gehad of niet. Wel krijgt Trump de steroïde dexamethasone toegediend. Die worden normaal gezien gebruikt worden om een zware longontsteking te behandelen en wordt vooral gebruikt bij patiënten met ernstige symptomen. Maar over een longontsteking of een zwaar zieke president wordt er dus geen woord gerept.

Op Twitter stellen heel wat mensen uit de medische wereld zich hierover vragen. Onder andere dokter Krutika Kuppalli, arts infectieziekten aan de Medical University of South Carolina, Tweette over de onduidelijkheid. Zij probeert te begrijpen hoe de president morgen ontslagen kan worden uit het ziekenhuis terwijl hij te kampen heeft gehad met dalingen van het zuurstofniveau en terwijl hij steroïden gebruikt. Kuppalli maakte ook duidelijk dat steroïden delirium of verwarring kunnen veroorzaken. Ze stelt zich daarom de vraag waarom het niet vice-president Mike Pence is die tijdelijk de leiding neemt.