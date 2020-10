“De titel? Laat ons niet lachen. Anderlecht is een subtopper”

De titel? Laat ons niet lachen. Play-off 1? Zelfs dat wordt erg moeilijk voor Anderlecht. Ziedaar ons gevoel na het kansloze verlies op Club Brugge. Zeker omdat RSCA na sterkhouder Vincent Kompany nu ook topper Jérémy Doku verliest. De 27 miljoen die binnenkomt, dient om putten te vullen. Anderlecht is een subtopper: dat is het nieuwe normaal.

We stuurden gisteravond nog een fotograaf naar Neerpede. Toch maar even checken of boze fans de spelersbus van Anderlecht niet zouden opwachten. De nederlaag op Brugge was pijnlijk. Club leek slechts ...