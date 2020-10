Robert Lewandowski loodst Bayern München met vier doelpunten naar zege in doldwaze partij tegen Hertha BSC

Op de derde speeldag van de Bundesliga waren Dodi Lukebakio en Derrick Boyota zondag met Hertha Berlijn lang de evenknie van Champions League-winnaar Bayern München, maar verloren ze toch door vier doelpunten van de Poolse topschutter Robert Lewandowski (4-3). Derrick Boyota speelde heel de wedstrijd, Dodi Lukebakio werd gewisseld in de 87e minuut.

Lewandowski opende zijn doelpuntenfestival in de 40e minuut en verdubbelde de score in de 51e minuut. Via Jhon Cordoba (59e) en Matheus Cunha (71e) bleef Hertha aanklampen. Lewandowski bracht Bayern opnieuw op voorsprong in de 85e minuut. Het taaie Hertha Berlijn kwam via Jessic Ngankam (88e) weer gelijk (3-3). In de 93e minuut bezorgde Lewandowski met een penalty Bayern toch nog de zege in de Allianz Arena.