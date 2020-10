Bekende gezichten scharen zich achter campagne tegen grensoverschrijdend gedrag in cultuur en sport

Hulplijn 1712 lanceert een campagne over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector met als centrale boodschap: “Kijk niet weg en contacteer hulplijn 1712 als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag”. Heel wat bekende gezichten waaronder actrice Marijke Pinoy, turnster Aagje Vanwalleghem en atlete Louise Carton, steunen mee de campagne.

Uit onderzoek blijkt dat 17 procent van de Vlaamse sporters als minderjarige in aanraking komt met seksueel overschrijdend gedrag. En maar liefst 82 procent van de Vlaamse jongeren was het slachtoffer van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten. Één op de vier vrouwen die werkt in de cultuursector heeft het voorbije jaar ongewenste fysieke of seksuele toenadering ervaren terwijl één op de vijf mannen een bepaalde vorm van grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Er kwamen de voorbije maanden ook heel wat gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector aan het licht. Maar door taboes, schaamte en angst is het voor vele slachtoffers moeilijk om de stap te zetten naar hulpverlening. En daar wil hulplijn 1712 verandering in brengen door de campagne #kijknietweg te lanceren.

Één van de affiches die zullen worden rondgestuurd Foto: hulplijn 1712

Omstaanders spelen een belangrijke rol

In samenwerking met de Vlaamse overheid stuurt hulplijn 1712 duizend sport- en cultuurorganisaties campagne-affiches met de vraag die op te hangen in de kleedkamers of op andere zichtbare plaatsen. Met de affiches wil het benadrukken dat wegkijken niet oké is. “Omstaanders van geweld spelen een belangrijke rol bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag”, legt Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712, uit. “Ze kunnen het slachtoffer ondersteunen of contact opnemen met 1712. Ze kunnen ook bijdragen tot een klimaat in de sportclub of cultuurorganisatie waar niet wordt weggekeken van het probleem.” De 1712-campagne roept ook iedereen op om zijn foto op sociale media aan te passen of door een filmpje te posten met de boodschap #Kijknietweg.

De campagne wordt ook gesteund door verschillende bekende sporters en professionals uit de cultuursector die zelf ook getuigen over grensoverschrijdend gedrag. Turnster Aagje Vanwalleghem en atlete Louise Carton hebben het over de schadelijke impact van psychisch en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en de schaamte en taboes die daarmee gepaard gaan. Actrice en danseres Geneviève Lagravière en actrices Marijke Pinoy en Anemone Valcke getuigen over hun eigen ervaringen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Ook een aantal bekenden waaronder Roos Van Acker, Sioen, Jaouad Alloul, Eva Binon, Karine Claassen, Souad Boukathem, Karolien Debecker, Jits Van Belle, TsarB, Anne Laure Vandeputte, Amber Janssens en Leen Demaré springen mee op de kar.