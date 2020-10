Yaremchuk en Depoitre leiden AA Gent naar wedstrijd die de ommezwaai moet betekenen

In New York liggen ze plat, in Gent zijn ze uit hun as herrezen: de Twin Towers. Met de eerste seizoensgoals van Laurent Depoitre en Roman Yaremchuk werd Beerschot vakkundig naar de slachtbank geleid. AA Gent speelde voor het eerst naar zijn intrinsiek niveau, klinisch voor doel én met combinaties waar een trainer van droomt. “Hopelijk betekent dit de déclic.”