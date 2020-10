Zulte Waregem speelt bemoedigend, maar kan opnieuw niet winnen

Zulte Waregem wilde een vervolg breien aan een bemoedigende prestatie op Standard. Op bezoek bij promovendus OH Leuven kwam het echter van een kale reis thuis. Essevee had het betere van het spel, maar de fusieclub verloor met 2-1. De defensieve kwetsbaarheid en een gebrek aan efficiëntie deden Essevee de das om.

Olivier Deschacht was achteraf dan ook erg ontgoocheld. “We hebben geprobeerd om de match te domineren, maar we zijn twee keer gepakt in de omschakeling na onnodig balverlies. Een nederlaag had hier niet ...