Italiaanse topper tussen Juventus en Napoli dan toch afgelast nadat Napoli niet komt opdagen

Napoli is zondag niet komen opdagen in Turijn voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De aftrap zou zondagavond om 20u45 uur hebben plaatsgevonden. De club van Rode Duivel Dries Mertens heeft te maken met coronabesmettingen en vreest dat er meer spelers het virus hebben opgelopen.

De organisatie achter de Serie A dreigt met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Zuid-Italië. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander - in dit geval Juventus - met 3-0 heeft gewonnen.

Een woordvoerder van Napoli zei dat de lokale gezondheidsautoriteiten het team hebben bevolen in quarantaine te gaan en de spelers hebben daar gehoor aan gegeven. Volgens de Serie A heeft de gemeente Napels de afspraken omtrent het gezondheidsprotocol, samengesteld door de voetbalbazen en de sportminister, niet nageleefd. Hierin is bepaald dat wanneer er coronagevallen in een selectie zijn de andere spelers wel gewoon kunnen trainen en uitkomen in wedstrijden wanneer zij negatief hebben getest.

Napoli is de eerste club uit een grote voetbalcompetitie die besluit tot een no-show, nadat de instanties hebben geweigerd een wedstrijd te verplaatsen. Er gingen geruchten dat trainer Gennaro Gattuso ook positief heeft getest, maar dat werd door de club tegengesproken. Maandag worden de spelers en staf nader onderzocht.

Napoli had de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen: 2-0 tegen Parma en 6-0 tegen Genoa. Laatstgenoemde club zag laatst wel een duel uitgesteld worden na een groot aantal besmettingen.