Club Brugge praat met Noa Lang (Ajax)

Club Brugge is in gesprek met de 21-jarige flankspeler Noa Lang. De Nederlandse belofte-international van Ajax is op zoek naar meer speelminuten. Club volgt ook andere pistes om zijn kern te versterken op de laatste dag van de transferperiode.

Club Brugge was in het verleden al actief op de Nederlandse markt en heeft goeie contacten bij Ajax. Noa Lang, een 21-jarig talent en belofte-international, is een van de spelers die door de grote concurrentie bij de Amsterdammers weinig aan spelen toekomt. Club Brugge is in gesprek met de Nederlander om te kijken of een transfer tot de mogelijkheden behoort. Club stelt zich daarbij realistisch op. In coronatijden wil het geen gekke bedragen betalen. Volgens onze informatie heeft het ook nog enkele andere pistes achter de hand.

Noa Lang zou op termijn een vervanger kunnen zijn van Emmanuel Dennis en Krépin Diatta. De Nigeriaan en de Senegalees werden lang met een transfer in verband gebracht, maar het ziet er niet naar uit dat ze nog voor het einde van de transferperiode vertrekken. De “zomer”-transferperiode eindigt maandgavond.