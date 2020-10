INTERACTIEF. De dag waarop het coronavirus Trumps vertrouwelingen te pakken kreeg: wie zat waar? En wie testte al positief?

Zelfs in het Witte Huis zijn ze ervan overtuigd: de coronagolf die Donald Trump en zijn entourage overspoelt, begon op zaterdag 26 september in de Rose Garden, tijdens de nominatie van Amy Coney Barrett als opperrechter. Maar hoeveel mensen uit die entourage raakten al besmet?

Op de interactieve afbeelding hieronder zie je wie er positief of negatief testte na het evenement in de Rose Garden. Tik op de nummertjes voor meer informatie over de persoon in kwestie.

Ook positief getest, maar niet in de Rozentuin

Hope Hicks (31)

Raad­gever van de president en voormalig model, testte donderdag als eerste in Trumps en­tourage positief.

Bill Stepien (42)

Sinds deze zomer campagnemanager van Trump.

Nicholas Luna

Assistent van de president, moet dag en nacht vlak bij Trump blijven.

Ronna McDaniel (47)

Voorzitter van de Republikeinse partij en nicht van voormalig presidentskandidaat Mitt Romney.

Ron Johnson (65)

Republikeins senator uit Wisconsin, hoofd van de Senaatscommissie Binnenlandse Veiligheid, testte zaterdag positief.

