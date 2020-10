Union wint met 4-2 van Lommel en komt op een punt van leider Seraing

Union behoudt de tweede plaats in de rangschikking van de 1B Pro League na een 4-2 overwinning tegen Lommel. Na zes speeldagen staat Lommel vierde met 7 punten.

Dante Vanzeir (22e) opende de score voor de Brusselaars, maar Lommel ging toch de rust in met een voorsprong na doelpunten van Sebastiaan Brebels (30e, 1-1) en Jonathan Hendrickx (45e+2, 2-1). In de tweede helft kraakten de Limburgers. Vanzeir maakte zijn tweede (51e, 2-2), daarna zorgden Loïc Lapoussin (61e, 3-2) en Teddy Teuma via penalty (65e, 4-2), voor de overwinning.

Zondagavond speelt Lierse (3e, 7 punten) nog tegen Deinze (6e, 6 punten). FC Seraing won vrijdag met 6-1 van Club Bruges NXT 6-1 en behoudt de leiding. De wedstrijd tussen Westerlo en RWDM werd uitgesteld.