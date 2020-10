Guy Mbenza (Cercle) kan de verrassende nieuwe spits van Antwerp worden

Antwerp gaat verdediger Jérémy Gelin (23) zonder optie huren, staat dicht bij winger Nana Ampomah (23) – die in België is om medisch gekeurd te worden – en de nieuwe spits kan een ferme verrassing worden. De Great Old onderhandelt namelijk met Cercle Brugge over een definitieve transfer van Guy Mbenza (20).

Mbenza zit nog maar sinds januari dit jaar bij Cercle, dat hem voor 450.000 euro weghaalde bij het Tunesische Stade Tunisien. De Congolees – uit Congo-Brazzaville welteverstaan – tekende toen bij de Vereniging tot 2022, maar arriveerde pas in maart. Hij trainde even mee, maar door corona waren er geen wedstrijden meer en dus debuteerde hij pas begin dit seizoen. Hij begon meteen in de basis tegen Standard en een week later ook tegen Antwerp. In die wedstrijd, die Cercle verrassend met 2-1 won, was hij de grote man met twee goals. Het Antwerp-bestuur was aangenaam verrast over zijn kwaliteiten en ziet een groot potentieel in hem. Mbenza viel nadien voor enkele weken geblesseerd uit, maar dat belette Luciano D’Onofrio niet om zijn pijlen om hem te richten. De speler kwam al eens langs voor testen en woonde ook de match tegen KV Mechelen bij. Hij is echt een van de meest serieuze opties om de spitspositie te komen versterken. Dat Cercle-coach Paul Clement geen grote fan is, maakt een overgang makkelijker.

Intussen is ook Ampomah dus in België om zijn transfer naar Antwerp te kunnen afronden. Fortuna Düsseldorf gaf de Ghanees vrij om vandaag medische tests af te leggen, maar afwachten of de deal – al dan niet op huurbasis – tijdig rond raakt. Over Gelin moet niet meer worden getwijfeld, de Fransman wordt gehuurd, maar dus zonder optie. Het is wel nog uitkijken naar een extra verdediger. Idealiter tekent er nog een linkspoot. Antwerp dacht voor Maxime Le Marchand (30) van Fulham te kunnen gaan, maar dat dossier bleek te moeilijk. Net zoals het dossier van aanvaller Abdoulay Diaby (29, Sporting), die een hoog salaris heeft.

Ook uitgaand kan er zeker nog wat gebeuren. Moustapha Avadongo zou graag elders speelminuten verzamelen. En de grote vraag is of er last minute nog iets opduikt voor Didier Lamkel Zé.