AA Gent en Standard azen op zelfde Noorse verdediger

Standard hoopte zich dit weekend te verzekeren van de diensten van Andreas Hanche-Olsen, een 23-jarige Noorse verdediger van Stabaek. Die reisde zaterdag af naar Luik. Intussen heeft AA Gent, dat de Noor eerder al had gescout, zich ook voor hem gemeld. Stabaek verkoopt de 1,85 meter grote verdediger voor zo’n 800.000 euro en accepteerde voorstellen van beide Belgische clubs. Het is nu aan Hanche-Olsen zelf om te kiezen. Nog bij AA Gent, dat andere verdedigers achter de hand houdt als alternatief, zou er interesse zijn van het Franse Angers voor middenvelder Marreh.

Laifis hoopt op Sampdoria

Bij Standard moet de Noor de vervanger worden van Kostas Laifis, zondag niet in de kern bij Standard. Officieel omdat hij aan zijn hoofd geblesseerd is. De 27-jarige Cyprioot leek echter op weg naar Sampdoria, maar de afronding van de transfer laat op zich wachten. De Italianen tonen zich zeer actief in het slot van de transferperiode en hebben de transfer van de Cyprioot even on hold gezet, ondanks een eerder akkoord over een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro. Het wordt vandaag nog een spannende dag voor Laifis.