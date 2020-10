Nieuwe app stelt leerkrachten elke dag drie vragen over hun job: “Ik had die zo graag al bij het begin van de coronacrisis gehad”

Drie vragen. Elke dag. Aan duizenden leerkrachten. Dat is het grootse opzet van Teacher Tapp Vlaanderen, een app die in het hoofd van leerkrachten kruipt en vandaag wordt gelanceerd door de Arteveldehogeschool. Pedagoog Pedro De Bruyckere trekt mee de kar: “Dit kan helpen om leerkrachten in het onderwijs te houden”, zegt hij.