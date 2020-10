Nog deze week strengere maatregelen, maar wie zal regering adviseren? En houdt de beruchte barometer stand?

De regering-De Croo lijkt oor te hebben naar de oproep van de experten. “Eerstdaags” komen er extra maatregelen, zegt een ongeruste minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Mogelijk zal beslist worden de bubbel van vijf te verkleinen.

Frank Vandenbroucke vergaderde zondagochtend al met premier Alexander De Croo (Open VLD) en enkele experts over hoe deze regering de coronacrisis zal aanpakken. En er is daarbij geen tijd te verliezen. Tal van experten eisen nu al dagen dat de regering dringend extra maatregelen afkondigt, nu door de forse stijging van het aantal besmettingen huisartsen verzuipen in het werk en de ziekenhuizen onder druk komen te staan.

Vandenbroucke beseft dat situatie ernstig is. Hij zei zondag “zeer ongerust te zijn” over de snelle stijging van het aantal besmettingen. “Eerstdaags volgen er beslissingen”, aldus de minister, die de bevolking uitdrukkelijk opriep de bestaande preventieregels – zoals mondmaskers dragen op drukken plaatsen en afstand houden – rigoureus op te volgen.

Op de Franstalige zender RTL raadde hij mensen aan hun bubbel van vijf alvast te beperken tot een bubbel van drie. Dat wil concreet zeggen dat je met maximaal drie mensen van buiten je gezin nauw contact mag hebben, dus zonder mondmasker. Vreemd genoeg wou Vandenbroucke dat getal drie niet herhalen tijdens andere interviews, omdat eerder “een goede raad” was dan een besliste maatregel.

Nog geen barometer

Officiële maatregelen “volgen sowieso de komende dagen”, aldus Vandenbroucke. De minister en de premier maakten ook al duidelijk dat ze de crisis op een andere manier zullen aanpakken dan de vorige regering. De Croo: “In het verleden zijn er te vaak zaken aangekondigd die niet duidelijk waren, waardoor mensen nog meer verward raakten. Dat wil ik vermijden. Iedereen moet begrijpen wat van hem of haar wordt verwacht.”

Of de veelbesproken corona- of epidemiebarometer zal standhouden, moet nog blijken. Vandenbroucke zei zondag dat de invoering van die barometer met kleurcodes “nog wordt bestudeerd”. Ook De Croo liet uitschijnen dat er nog werk is aan de barometer: “Als we die lanceren, moet die perfect zijn.”

Belangrijke vraag is ook met welke experts Vandenbroucke en De Croo het coronabeleid van deze regering gestalte zullen geven. De voorbije weken vertrokken viroloog Marc Van Ranst, epidemioloog Pierre Van Damme en biostatisticus Geert Molenberghs uit Celeval, het adviesorgaan dat de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Volgens Van Ranst omdat zij zich fel kantten tegen versoepelingen.