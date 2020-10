Grootschalig onderzoek naar wanpraktijken bij adoptie: kinderen geroofd bij ouders groeien hier als geadopteerd weeskind op

Voor het eerst start er in Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij adoptie. Drie universiteiten gaan alle interlandelijke adopties in kaart brengen, mogelijke wanpraktijken oplijsten en aanbevelingen formuleren. Dat na een rist schandalen bij adopties uit Guatemala, Ethiopië en Congo.

Drie universiteiten – de VUB, UGent en UA – slaan de handen in mekaar om zo veel mogelijk aspecten van wanpraktijken bij buitenlandse adopties in Vlaanderen in kaart te brengen. Van het juridische en ...